До конца 2026 года в Красноярске расселят более тысячи человек из аварийных домов

В Красноярске расселят более тысячи человек из аварийных домов до конца 2026 года.
По информации пресс-службы мэрии, переселение коснется жителей улиц Энергетиков, Армейской, Кутузова, Тимошенкова, Львовской, Семафорной, Добролюбова и других. Также будет расселен целый квартал по ул. Краснопресненской.
«С октября прошлого года началась реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. В нее вошли 44 дома из разных районов Красноярска. За 3 месяца 2025 года мы уже переселили 571 человека. В этом году их будет в два раза больше. Всего же до 2028 года в комфортные условия переедут более 1,5 тысяч человек. На эти цели нам выделяют из федерального, краевого и городского бюджетов 2,56 миллиардов рублей», — рассказал и.о. заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства Александр Навродский.
В рамках программы завершается расселение домов по адресам:
ул. Аральская, 2; ул. Кишиневская, 4; ул. Львовская, 15а; ул. Свердловская, 215 и 235; ул. Свободная, 5; ул. Станочная, 6; ул. Учумская, 3; ул. Энергетиков, 31.
После завершения процесса аварийные дома будут отключены от инженерных сетей и снесены.
Кроме того, отдельно за счет средств городского бюджета в этом году планируется расселение домов по ул. Бийской, 5 и ул. Новой Зари, 19.
В городской администрации напомнили, что согласно Жилищному кодексу РФ собственники аварийных помещений могут получить денежную компенсацию за изымаемое имущество или написать заявление на предоставление квартиры, площадь которой будет сопоставима площади аварийной.
