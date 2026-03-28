Цена билета на рейс Петербург-Севастополь составит около семи тысяч рублей

В администрации Санкт-Петербурга сообщили, что маршрут проложен по новым территориям России и соединяет ряд ключевых городов, включая Москву, Луганск, Донецк, Мариуполь и Симферополь. Время в пути составит около 40 часов.
«Для обеспечения максимального комфорта пассажиров будут использоваться современные автобусы большой вместимости, оснащенные удобными откидными креслами, системой кондиционирования и отопления, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, мультимедийными системами с телевизорами», — уточнили в Смольном.
По данным сайтов-агрегаторов, стоимость проезда до Севастополя составляет от 6,9 до 7,7 тысячи рублей в зависимости от дня недели. На момент подготовки данного материала в продаже оставалось 43 свободных места на завтрашний рейс — фактически полный автобус. При этом на понедельник, 30 марта, есть всего три доступных билета.