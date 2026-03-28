В Башкирии на беспилотнике обследовали ледовую обстановку в деревне Азово

Ледовый затор на реке Инзер не обнаружен.

Источник: пресс-служба | МЧС по РБ

Напомним, именно здесь в прошлом году произошел серьезный затор льда на реке Инзер, что привело к масштабному подтоплению. Было подтоплено более 100 жилых домов и приусадебных участков, население было эвакуировано.

В этом году спасатели особо тщательно контролируют ситуацию с паводком на данной местности.

Сегодня специалисты с помощью беспилотника обследовали территорию — ледового затора там не обнаружили. На сегодня запланированы взрывные работы. Ситуация находится под контролем, сообщили в республиканском МЧС.

Ранее сообщалось, что ледоход и подвижки льда начались на реке Инзер в Белорецком и Архангельском районах.