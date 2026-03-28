В Саратовской области будущие технологи посетили молочное производство

Участниками экскурсии на производство молочной продукции «Белая долина» в Саратовской области стали учащиеся финансово-технологического колледжа. Организация таких визитов отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Экскурсия состоялась 19 марта для студентов специальности «технология продуктов питания животного происхождения». Главный технолог предприятия Елена Годенюк познакомила ребят с уникальными процессами обработки и производства молочной продукции высшего качества, продемонстрировала оборудование и современные технологии, которые применяются на предприятии. Учащиеся смогли увидеть весь цикл производства молока и кисломолочных продуктов, включая процессы пастеризации, сепарирования, ферментации и гомогенизации.
Кроме того, ребята узнали, насколько важно соблюдать санитарные нормы и стандарты качества на каждом этапе производственного цикла. Экскурсия стала частью образовательной программы колледжа, направленной на развитие профессиональных компетенций будущих специалистов отрасли переработки молока. Подобные мероприятия позволяют обучающимся лучше понять специфику своей профессии.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.