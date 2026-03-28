Мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО построят в Воронежской области

В Бобровском и Россошанском районах Воронежской области построят современные мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО. Стоимость этих объектов оценивается в 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.
Мусоросортировочный комплекс, который появится в Бобровском районе, будет задействован в централизованном сборе и сортировке отходов от жилых домов, общественных зданий, предприятий торговли и общепита, а также уличного, садово-паркового и строительного мусора. Он также сможет принимать строительные и промышленные отходы IV-V классов опасности.
Проектная мощность комплекса составит 40 400 тонн в год, а его строительство обойдется в 653 миллионов рублей. Работы завершатся к концу октября 2027 года.
Также идет конкурс по выбору подрядчика для строительства полигона ТКО в Россошанском районе, который будет принимать отходы после сортировки и отбора вторичного сырья на действующем комплексе. В год он сможет принимать до 84 300 тонн. Стоимость строительства больше 1,6 миллиарда рублей. Полигон также будет готов к концу октября 2027 года.