Сильная магнитная буря накроет Нижегородскую область в апреле

3 апреля Нижегородскую область накроет магнитная буря мощностью пять баллов. Ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей может начаться уже в 21:00 2 апреля, а сама буря продлится целые сутки без ослабления. Эксперты предупреждают, что особенно опасны такие явления для людей с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, а также с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этот период рекомендуется снизить физическую активность, отказаться от вредных продуктов и стараться избегать стрессовых ситуаций.