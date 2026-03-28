Челябинские ученые создали уникальную систему навигации для роботов

Уникальную систему навигации роботов разработали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в соответствии с целями национального проекта «Средства производства и автоматизации». Об этом сообщили в вузе.
Теперь роботы могут находить объекты в пространстве с помощью одной панорамной камеры и лазерной линии. Метод позволяет устройствам точно определять положение целей в условиях сложных оптических помех. Главное достижение разработки — способность алгоритма устойчиво работать в условиях, где традиционные методы терпят неудачу: темные и глянцевые поверхности, красные объекты, зеркальные блики и даже частичное перекрытие лазерной полосы.
«Система стала компактнее и надежнее. Меньше датчиков — меньше потенциальных проблем с калибровкой и синхронизацией. При этом одна панорамная камера позволяет роботу видеть практически все вокруг, включая пространство условно “за углом”», — подчеркнул доцент кафедры «Электропривод, мехатроника и электромеханика» ЮУрГУ Иван Холодилин.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.