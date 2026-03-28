Чем обернется самозапрет на кредиты

Волгоградцы и другие россияне продолжают активно ставить самозапреты на оформление кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в феврале россиянами их было установлено 1,13 млн, из них волгоградцами — 15,7 тысячи. Регион по этому показателю на 21 месте. По состоянию на 1 марта отказ от кредитов оформили уже 18,85 млн человек. Как защищает самозапрет, чем он может обернуться и как от него отказаться, выяснял «АиФ-Волгоград».
Полный или частичный: какие виды самозапретов существуют.
Возможность устанавливать самозапреты на оформление кредитов и микрозаймов через портал Госуслуг появилась у россиян с 1 марта 2025 года. С 1 сентября того же года это можно сделать в МФЦ. Считается, что так можно защититься от происков мошенников.
Отказаться от кредитов можно неограниченное число раз, процедура бесплатна. После того, как отказ будет оформлен, запись об этом появляется в кредитной истории и становится доступна всем, кто оформляет займы на выдачу средств.
Запретить выдачу кредитов самому себе можно полностью либо частично.
Полный самозапрет блокирует возможность оформлять любые договоры на заем средств, в том числе, потребительские кредиты и микрозаймы, кредитные карты и овердрафты, позволяющие уйти в минус, пользуясь дебетовой картой. Однако есть исключения — в них входят ипотечные займы, автокредиты, обеспеченные имуществом, и кредиты на образование — в этом случае деньги перечисляются сразу в учебное заведение. Остается и возможность выступать в качестве поручителя.
Частичный самозапрет устанавливается на определенные виды кредитов и способы их оформления. Например, можно запретить себе оформлять только онлайн-займы в микрофинансовых организациях (МФО). В этом случае остается возможность получить банковский кредит.
Какие ограничения действуют для оформивших самозапрет.
Если банк или МФО все же оформит заем после подключения самозапрета, такой договор будет признан ничтожным. Однако если заявление на отказ от кредитов было подано, но не успело вступить в силу, кредит придется оплатить.
Нередко оформление самозапрета приводит к тому, что человек теряет возможность приобретать товары в рассрочку, если она оформляется через бана или МФО. Но если ее предоставляет продавец, к примеру, через BNPL-сервисы, проблем не возникнет. Если планируется крупная покупка, отказаться от оформления кредитов лучше частично. Не получится при отказе от кредитов и оформить рассрочки на маркетплейсах, если их лимит не был оформлен заранее, до подключения самозапрета.
Кредитная история человека при отказе от кредитов не пострадает. Но если появилась необходимость взять кредит, а самозапрет не снят, то банк откажет в выдаче займа и этот факт будет занесен в историю.
Как установить и снять самозапрет через портал Госуслуг.
Оформить самозапрет на портале Госуслуг могут те, у кого есть подтвержденная учетная запись. Ее наличие можно проверить в разделе «Профиль». Подключить ее в случае отсутствия можно онлайн через банк или через Почту России, а также с помощью электронной цифровой подписи или в МФЦ, где помогут специалисты.
Отказ от кредитов устанавливается через раздел «Штрафы и налоги» — «Другое» — «Установление запрета на получение кредита». Но следует быть очень внимательным, не допускать ошибок и кнопку «Верно» нажимать только тщательно проверив все данные.
Параметры предоставляются автоматически, нужные лично вам условия можно оформить через кнопку «Начать». Когда процесс завершен, останется подписать заявление электронной цифровой подписью. Простая электронная подпись формируется на портале, данные копируется из «Профиля».
Уведомление о подключении самозапрета поступит заявителю в личный кабинет. Увидеть го можно через «Другое» — «Проверка статуса запрета на получение кредита».
Чтобы снять самозапрет, нужно пройти те же шаги с одной только разницей — для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись. Ее можно установить в приложении «Госключ», пройдя дополнительную идентификацию личности.