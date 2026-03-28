Больная раком Лерчек пожаловалась на фельдшерский кабинет в Истре

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, у которой диагностировали онкологическое заболевание, рассказала, что ей не дали выбрать клинику во время нахождения под домашним арестом.
По словам блогера, следователь однажды разрешил ей съездить в государственное медучреждение, но не дал возможности выбрать клинику, поскольку блогеру запрещено пользоваться интернетом и порталом «Госуслуги».
«Нашли ближайшее ко мне место. Все, что мы нашли в Истре — это фельдшерский кабинет. Но когда я туда явилась, в этой пятиэтажке на первом этаже стоит просто стол и за ним сидит фельдшер. Там могли максимум померить температуру. Никакого оборудования, которое могло бы мне помочь, я там не нашла», — рассказала Чекалина в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале ее представителей.
После этого визита, как сообщила Лерчек, она продолжала принимать обезболивающие препараты. «Я чувствую себя инвалидом. Я не хочу умирать, я очень хочу жить. Я буду бороться до конца. Но у меня вот эти господа отняли драгоценное время. Так сложно было всего лишь один раз отпустить к врачу», — уточнила инфлюенсер.
Защита Чекалиной ранее обратилась в Следственный комитет России с заявлением на следователя, который вел ее уголовное дело на стадии предварительного расследования. Адвокат Константин Третьяков заявил, что Лерчек не давали разрешения на визиты врачей и обследования, пока она находилась под домашним арестом.
Представитель ГУ МВД России по Москве опроверг утверждения блогера. В ведомстве заявили, что Лерчек не запрещали посещать врача в период следствия. «В ходе предварительного следствия по делу Чекалиной от нее и ее защитников не раз поступали ходатайства на посещение госбольниц, и они удовлетворялись. Отказывали блогерше дважды, когда она хотела посетить коммерческие медучреждения», — сообщили в главке МВД.
Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин с 2023 года являются фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе средств за границу. По версии следствия, супруги в период с июля 2020 года по июль 2022 года превысили допустимый лимит доходов в 150 млн руб. в год, а также легализовали более 130 млн руб., приобретя на них доллары.
С октября 2024 года Лерчек находилась под домашним арестом. Ей было запрещено пользоваться интернетом и порталом «Госуслуги», что, по словам блогера, существенно ограничивало ее возможности. В марте 2026 года Чекалина полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой в размере 176 млн руб.
В том же месяце у блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами в позвоночнике, костях, легких, черепе и оболочке мозга. Из-за поражения костей черепа блогер ослепла на один глаз, не могла ходить из-за сильных болей и передвигалась на инвалидной коляске.
