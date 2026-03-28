Жителям ЕАО напомнили о правилах вакцинации против клещевого энцефалита.

Согласно медицинскому регламенту, первичная вакцинация детей возможна по достижении трехлетнего возраста. Прививочные бригады работают в поликлинических отделениях и на базе учебных заведений области. Взрослые жители региона прикрепляются к кабинетам иммунопрофилактики при поликлиниках. В частности, в Биробиджане прием ведется в областной поликлинике при наличии документов, удостоверяющих личность, и страховых свидетельств.