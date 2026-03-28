Федеральные эксперты оценили потенциал промышленного туризма в Югре

Они посетили ведущие предприятия региона и сообщили, что поможет в развитии таких туров.

Источник: Национальные проекты России

Экспертный тур пятого потока программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открытая промышленность» состоялся с 16 по 20 марта в Ханты-Мансийском автономном округе. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте промышленности Югры.

В течение пяти дней команда федеральных экспертов изучала потенциал региона для развития промышленного туризма и оценила готовность местных предприятий принимать гостей. Участники посетили ведущие предприятия в Лангепасе, Пыть-Яхе, Нефтеюганском районе, Ханты-Мансийске и Нягани. Кульминацией экспертного тура стали стратегическая сессия «От проектов — к экосистеме», практический блок по выработке прорывных идей для туристического проекта «Месторождение Югра», определение пилотных проектов для масштабирования и презентация на финале акселератора «Открытой промышленности».

По итогам работы в ХМАО эксперты дали конкретные рекомендации по созданию новых турпродуктов, их продвижению и привлечению аудитории, которые синхронизируются с проектом «Месторождение Югра».

«Промышленный туризм для Югры — это не только важный инструмент профориентации и привлечения будущих специалистов, но и уникальная возможность продемонстрировать достижения наших предприятий, подчеркнуть их технологический потенциал, инновационные решения, показать силу и характер Севера», — отметил директор департамента промышленности округа Виктор Гамузов.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.