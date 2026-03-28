Федеральные эксперты оценили потенциал промышленного туризма в Югре

Экспертный тур пятого потока программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открытая промышленность» состоялся с 16 по 20 марта в Ханты-Мансийском автономном округе. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в департаменте промышленности Югры.
В течение пяти дней команда федеральных экспертов изучала потенциал региона для развития промышленного туризма и оценила готовность местных предприятий принимать гостей. Участники посетили ведущие предприятия в Лангепасе, Пыть-Яхе, Нефтеюганском районе, Ханты-Мансийске и Нягани. Кульминацией экспертного тура стали стратегическая сессия «От проектов — к экосистеме», практический блок по выработке прорывных идей для туристического проекта «Месторождение Югра», определение пилотных проектов для масштабирования и презентация на финале акселератора «Открытой промышленности».
По итогам работы в ХМАО эксперты дали конкретные рекомендации по созданию новых турпродуктов, их продвижению и привлечению аудитории, которые синхронизируются с проектом «Месторождение Югра».
«Промышленный туризм для Югры — это не только важный инструмент профориентации и привлечения будущих специалистов, но и уникальная возможность продемонстрировать достижения наших предприятий, подчеркнуть их технологический потенциал, инновационные решения, показать силу и характер Севера», — отметил директор департамента промышленности округа Виктор Гамузов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными.