Девушка из Ачинска хотела заработать на криптовалюте и отдала мошенникам 9,3 миллиона рублей

Девушка, желающая заработать на покупку авто неожиданно оказалась в ловушке «лжеспециалистов». Жительница Ачинска увидела в сети предложение о перепродаже криптовалюты, перешла по ссылке и оказалась в специальном приложении, где сразу же начала получать консультации о дальнейших действиях. Вначале она вносила по 40 тысяч рублей и благополучно выводила их обратно. Убедилась в надежности проекта и решила перейти на новый уровень. Она внесла 240 тысяч рублей, а потом взяла кредит на 600 тысяч рублей, полностью перевела их на платформу. Однако, когда девушка захотела снять средства, ее попросили оплатить страховку стоимостью 3 тысячи долларов. Таких денег у нее не было. Потом она оформила на мать «холодный кошелек». Женщина внесла на платформу 537 тысяч рублей. Затем в схему был вовлечен отчим: в три этапа он перевел вначале 4 миллиона рублей, потом еще 3,2 миллиона, а затем и еще 800 тысяч рублей. Всего семья лишилась 9,3 миллионов рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело о мошенничестве.