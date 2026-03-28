Семь участков экс‑депутата Новороссийска выставили на торги за 15,77 млн рублей

Семь земельных участков, ранее принадлежавших бывшему депутату Новороссийска Георгию Середину, выставили на торги. Как пишет «Ъ‑Новороссийск», общая стартовая цена лотов составляет 15,77 млн рублей. Все участки расположены в посёлке Семигорье Приморского округа Новороссийска Краснодарского края.
В числе объектов — два крупных участка площадью 1 400 кв. м, каждый из которых оценён в 3,87 млн рублей. Также с молотка намерены пустить четыре надела по 655 кв. м — их цена за каждый составляет 1,81 млн рублей. Самый компактный участок площадью 500 кв. м оценивается примерно в 1,38 млн рублей.
Участки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства и находятся с правой стороны трассы Анапа — Новороссийск, за памятником Мухину.
Для участия в аукционе потенциальные покупатели обязаны внести задаток — его размер варьируется от 207 тыс. до 580,5 тыс. рублей в зависимости от стоимости выбранного участка. Приём заявок продлится до 5 мая 2026 года.
Георгий Середин был признан банкротом решением Арбитражного суда Краснодарского края 20 августа 2025 года. Ранее он занимал должность депутата городской думы Новороссийска и возглавлял комитет по жилищно‑коммунальному хозяйству и градостроительной политике. В конце 2022 года политик добровольно покинул пост.