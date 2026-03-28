Город объединённых наций. Петербургом руководили люди разных национальностей

«То, что Меншиков был из самого простого люда и в детстве торговал на базаре пирожками с гнилой зайчатиной, это всё-таки миф, который распускали его недоброжелатели (а их у самого могущественного человека в империи после самого царя было очень много). Однако то, что Меншиков не принадлежал к родовой боярской знати — общеизвестно. Как писал Пушкин в своей неоконченной “Истории Петра Великого”, скорее всего, Александр Данилович был потомком белорусского (литовского) шляхтича, выходца откуда-то из района Орши в Витебской области современной Белоруссии. Это делало незазорным для царя с ним якшаться. Хотя, конечно, при всём том Александр Данилович действительно был малообразованным и никаких родовых прав на занятие при царе сколько-нибудь высокой должности не имел — всего, что у него было, он добился своими личными качествами. Кстати, заметьте, как любопытно иногда шутит история, — первым руководителем Петербурга был выходец с территории современной Белоруссии Александр Меншиков, и первым мэром города на Неве, при котором ему вернули историческое название, стал Анатолий Собчак, корни которого тоже уходят в те места. Да и вообще, белорусы, в силу географической близости, всегда играли очень важную роль в истории нашего города», — говорит экскурсовод и автор проектов «ПитерБрод» и «Петербург снаружи и с изнанки» Оксана Андреева.