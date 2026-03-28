Город объединённых наций. Петербургом руководили люди разных национальностей

Представители каких только народов не оказывались во главе Северной столицы — больше всего, конечно, русских, но были немцы, украинцы, белорусы, грузины, армяне и многие другие, включая довольно экзотически звучащие варианты: несколько лет Петербургом руководил один из сподвижников Петра I, который по происхождению был евреем из Португалии.
Всех этих непохожих друг на друга градоначальников объединяло одно — каждый из них стремился внести свой вклад в развитие города, и нынешний облик Петербурга — заслуга всех его руководителей, независимо от биографии и происхождения. Вспомним некоторых из них.
Разнообразие должностей
Официально Петербург за три века сменил 73 градоначальника, однако эта цифра некоторыми историками оспаривается. Дело в том, что название самой должности и полномочия высшего лица в городском управлении постоянно менялись. К примеру, если первый руководитель города Александр Меншиков официально числился генерал-губернатором, то третий по счёту, Антон Девиер, был генерал-полицмейстером, то есть формально городом руководил главный полицейский страны. А Яков Брюс и вовсе занимал должность главнокомандующего Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской губернии — то есть на современный лад можно представить, что городом руководит командующий Ленинградским военным округом.
С конца XVIII и до середины XIX века в Петербурге главным считается военный губернатор — им был, к примеру, некоторое время Михаил Кутузов, а с 1873 года в титуловании должностного лица появляется слово градоначальник — первым так прозывался Фёдор Трепов. 1917 год приносит звание комиссара и даже диктатора, после чего и вплоть до перестройки Ленинградом руководят секретари Ленинградского обкома партии. Первым и последним мэром Северной столицы становится Анатолий Собчак, а с 1996 года город уже возглавляют губернаторы (хотя собственно губерний, как административно-территориальных единиц, — в России, как известно, сейчас не существует).
Столь же разнообразным, как и название должностей, было и происхождение петербургских градоначальников.
Белорусский след
Начать стоит непосредственно с Александра Даниловича Меншикова. Достоверных сведений о его семье нет. По одной из легенд, в юности он торговал пирожками на московских улицах, по другой — происходил из белорусских дворян.
«То, что Меншиков был из самого простого люда и в детстве торговал на базаре пирожками с гнилой зайчатиной, это всё-таки миф, который распускали его недоброжелатели (а их у самого могущественного человека в империи после самого царя было очень много). Однако то, что Меншиков не принадлежал к родовой боярской знати — общеизвестно. Как писал Пушкин в своей неоконченной “Истории Петра Великого”, скорее всего, Александр Данилович был потомком белорусского (литовского) шляхтича, выходца откуда-то из района Орши в Витебской области современной Белоруссии. Это делало незазорным для царя с ним якшаться. Хотя, конечно, при всём том Александр Данилович действительно был малообразованным и никаких родовых прав на занятие при царе сколько-нибудь высокой должности не имел — всего, что у него было, он добился своими личными качествами. Кстати, заметьте, как любопытно иногда шутит история, — первым руководителем Петербурга был выходец с территории современной Белоруссии Александр Меншиков, и первым мэром города на Неве, при котором ему вернули историческое название, стал Анатолий Собчак, корни которого тоже уходят в те места. Да и вообще, белорусы, в силу географической близости, всегда играли очень важную роль в истории нашего города», — говорит экскурсовод и автор проектов «ПитерБрод» и «Петербург снаружи и с изнанки» Оксана Андреева.
Дважды полицмейстер
Интересно и происхождение третьего по счёту градоначальника Северной столицы, Антона Мануиловича Девиера. Родился он в Амстердаме в бедной семье португальского еврея-оружейника, эмигрировавшего в Голландию от религиозных преследований. Его настоящее имя — Антонио Мануэл де Виейра. После смерти отца он пошёл юнгой на голландский флот, в 1697 году во время морских учений в Голландии был замечен Петром I, приглашён на русскую службу и стал личным денщиком царя. Благодаря своим способностям, исполнительности и честности Девиер завоевал полное доверие царя. В 1718 году император учредил в Петербурге Главную полицию и назначил Девиера первым генерал-полицмейстером.
Пётр возлагал на полицию огромные надежды, как на инструмент построения «регулярного государства».
О его строгости ходили легенды, современники писали, что жители города «дрожали от одного звука его имени». При этом он был влюблён в родную сестру Меншикова — Анну, но тот был против этого брака. Царь лично настоял на свадьбе. Вражда продолжалась годами, и после смерти Петра I и Екатерины I Меншиков, став правителем, добился ареста Девиера по сфабрикованному обвинению в заговоре. Екатерина подписала смертный приговор, но цесаревна Елизавета (воспитанница Девиера) заменила его ссылкой в Сибирь, где Девиер провёл 15 лет. После падения Меншикова и воцарения Елизаветы Петровны он был возвращён, восстановлен в чинах и званиях и вновь назначен генерал-полицмейстером Петербурга.
Братья-славяне
Деятельность графа Михаила Андреевича Милорадовича, серба по происхождению, на посту военного генерал-губернатора Петербурга представляет собой удивительный пример того, как боевой генерал смог успешно проявить себя и на гражданском поприще. Он руководил столицей с 1818-го по 1825 год, и это время запомнилось современникам не только как период активного развития города, но и как эпоха гуманного и справедливого правления.
В этот период началось возведение зданий Главного штаба (арка, объединившая ансамбль Дворцовой площади) и великолепного Михайловского дворца (ныне Русский музей). Главный педагогический институт был преобразован в Санкт-Петербургский университет (1819), открыты Михайловское артиллерийское училище (1820) и Женский патриотический институт (1822).
Также при Милорадовиче в центре города было введено освещение. Он активно занялся обустройством пригородов, при нём построено здание цирка. Милорадович инициировал первую в России антиалкогольную кампанию, значительно сократив количество питейных заведений и запретив в них азартные игры. Будучи страстным театралом, он всемерно поддерживал петербургские театры, а с 1821 года возглавлял специальный Комитет по управлению театральной частью.
Интересно, что сам Милорадович, человек действия, тяготился административной рутиной. Чтобы восполнить пробелы в юридических знаниях, он нанял профессора юриспруденции. Однако его неукротимая энергия искала выхода: он регулярно лично появлялся на пожарах, возглавляя их тушение, а во время катастрофического наводнения 1824 года на лодке спасал тонущих людей. А. С. Пушкин увековечил этот подвиг в «Медном всаднике»: «со сна идёт к окну сенатор и видит — в лодке по Морской плывёт военный губернатор».
Первой и пока единственной женщиной на посту губернатора города стала уроженка Украины Валентина Матвиенко. Украинка она по матери и русская по отцу, уроженцу Пензенской области. Однако самим политиком и её окружением это никогда не акцентировалось.
Многоязычная речь всегда звучала и продолжает звучать на улицах нашего города. Это культурное и национальное смешение приводит к тому, что фраза «национальность — петербуржец» уже звучит не только как шутка, но и как часть самоидентификации горожанина.
Официально
«Пётр I, основывая Санкт-Петербург, видел его многонациональным городом, открытым для всех. Сохранение памяти — наше святое дело. Всегда Петербург был многонациональным, многоконфессиональным городом, и у нас никогда не было никаких разногласий, мы всегда были вместе, и до сих пор как одна единая семья», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на открытии Дома национальностей после реконструкции, август 2024 года.