В Перми с начала года закрыли 10 кафе из-за нарушения санитарных норм

Нарушение санитарных норм стало причиной закрытия 10 точек общепита в Перми, сообщает региональный Роспотребнадзор.
С начала 2026 году сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проверили 25 заведений общественного питания. Почти половина из них работала с нарушениями.
10 кафе закрыли, на местах составлены 32 протокола, общая сумма штрафов превысила 160 тысяч рублей, 11 человек отстранили от работы.
Чаще всего предприниматели и сотрудники не соблюдают условия хранения и сроков годности пищевых продуктов, не имеют технологических документов, пренебрегают правилами личной гигиены, работает без медицинских книжек.
«В настоящее время широко применяется профилактическая направленность в контрольно-надзорной деятельности. Цель профилактического визита — помочь работодателю, начавшему осуществление данного вида деятельности, понять и соблюсти требования законодательства, снизить риски и избежать нарушений в будущем», — рассказали в Роспотребнадзоре.