С 1 апреля в Татарстане начнут проведение санитарно-экологического двухмесячника

Санитарно-экологический двухмесячник в Татарстане стартует 1 апреля. Инициатива проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщил на республиканском совещании министр экологии региона Азат Зиганшин.
В рамках двухмесячника все природоохранные ведомства и районы переходят на усиленный режим работы. Основные задачи — ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство общественных пространств и предупреждение экологических нарушений. Особое внимание уделят мемориальным комплексам и памятникам, добавил министр, напомнив, что 2026 год объявлен в Татарстане Годом воинской и трудовой доблести.
В 2025 году в рамках двухмесячника надзорные органы выявили почти 3,9 тысячи нарушений, включая более 1,3 тысячи несанкционированных свалок, суммы штрафов достигли 6,4 миллиона рублей.