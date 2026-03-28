С 1 апреля в Татарстане начнут проведение санитарно-экологического двухмесячника

Особое внимание уделят мемориальным комплексам и памятникам.

Источник: Комсомольская правда

Санитарно-экологический двухмесячник в Татарстане стартует 1 апреля. Инициатива проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщил на республиканском совещании министр экологии региона Азат Зиганшин.

В рамках двухмесячника все природоохранные ведомства и районы переходят на усиленный режим работы. Основные задачи — ликвидация несанкционированных свалок, благоустройство общественных пространств и предупреждение экологических нарушений. Особое внимание уделят мемориальным комплексам и памятникам, добавил министр, напомнив, что 2026 год объявлен в Татарстане Годом воинской и трудовой доблести.

В 2025 году в рамках двухмесячника надзорные органы выявили почти 3,9 тысячи нарушений, включая более 1,3 тысячи несанкционированных свалок, суммы штрафов достигли 6,4 миллиона рублей.