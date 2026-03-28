Дорожный вопрос прервал выходные подчиненных Андрея Бочарова

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в субботу, 28 марта, провел рабочее совещание по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Волгограда, муниципальных образований и региона в целом. Как рассказали в администрации региона, особое внимание было уделено выполнению планов развития, в том числе по совершенствованию придорожной инфраструктуры с целью повышения качества оказания транспортных услуг населению и создания новых рабочих мест.