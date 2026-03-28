Блогер Катя Адушкина получила сотрясение при катании на сноуборде в горах Сочи

Видеоблогер и певица Катя Адушкина получила сотрясение мозга во время катания на сноуборде на склонах Сочи.
«Убежала в горы, на “Розу Хутор”, чтобы дышать, выдыхать крайне тяжёлый рабочий месяц, много‑много кататься на борде», — написала своём Telegram‑канале Адушкина поделилась планами:
Во время спуска девушка упала и ударилась головой. Пострадавшую доставили в больницу, где ей диагностировали сотрясение мозга.
Несмотря на травму, блогер решила не прерывать отпуск. В своём канале она разместила фото из гостиницы, сообщив, что продолжает отдыхать — теперь уже за просмотром сериалов.