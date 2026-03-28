Минтруда сказало, кто из белорусов может получить бесплатные путевки в санатории

Минтруда Беларуси сказало про бесплатные путевки в санатории.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты сказало, кто из белорусов может получить бесплатные путевки в санатории.

В ведомстве отметили, что один раз в два года инвалиды I и II группы вне зависимости от занятости могут получить бесплатные путевки в четыре белорусских санатория. Это «Ясельда», «Березина», «Вяжути», «Белая Вежа». Кроме того, сопровождающие инвалидов I группы также обеспечиваются бесплатными путевками, но без лечения.

Что касается льготной стоимости путевок (не чащи одного раза в три года), то такими скидками могут воспользоваться неработающие ветераны труда и инвалиды III группы. Для указанных категорий белорусов стоимость путевки будет 15−20% в зависимости от дохода и сезона.

Для того, чтобы получить путевку, следует обратиться в Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту жительства.

В Минтруда сообщили, что стоимость путевки на 15 дней составляет около 1200 рублей.

Кстати, Совмин разрешил льготные кредиты на отдых в санаториях Беларуси.

Ранее «Минсктранс» сказал пассажирам, что делать после подорожания со старыми талонами.

Тем временем мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 апреля 2026 года: большие выходные, командировочные и утильсбор по-новому, отключение отопления.