Минтруда сказало, кто из белорусов может получить бесплатные путевки в санатории

Министерство труда и социальной защиты сказало, кто из белорусов может получить бесплатные путевки в санатории.
В ведомстве отметили, что один раз в два года инвалиды I и II группы вне зависимости от занятости могут получить бесплатные путевки в четыре белорусских санатория. Это «Ясельда», «Березина», «Вяжути», «Белая Вежа». Кроме того, сопровождающие инвалидов I группы также обеспечиваются бесплатными путевками, но без лечения.
Что касается льготной стоимости путевок (не чащи одного раза в три года), то такими скидками могут воспользоваться неработающие ветераны труда и инвалиды III группы. Для указанных категорий белорусов стоимость путевки будет 15−20% в зависимости от дохода и сезона.
Для того, чтобы получить путевку, следует обратиться в Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по месту жительства.
В Минтруда сообщили, что стоимость путевки на 15 дней составляет около 1200 рублей.
