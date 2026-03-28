Минтруда сказало, кто из белорусов может получить бесплатные путевки в санатории

В ведомстве отметили, что один раз в два года инвалиды I и II группы вне зависимости от занятости могут получить бесплатные путевки в четыре белорусских санатория. Это «Ясельда», «Березина», «Вяжути», «Белая Вежа». Кроме того, сопровождающие инвалидов I группы также обеспечиваются бесплатными путевками, но без лечения.