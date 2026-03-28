Ветеран СВО Новосёлов вошел в число участников лыжных сборов в Тюмени

В Тюменской области стартовали тренировочные сборы по зимним дисциплинам среди ветеранов, имеющих ограничения по зрению. В состав делегации от Хабаровского края вошел Иван Новосёлов, представитель краевой ассоциации ветеранов СВО, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее «Комсомольская правда» — Хабаровск".
Тренировочный процесс продлится до 29 марта. План мероприятий предусматривает отработку навыков в лыжных гонках и биатлоне под руководством специалистов Областного центра зимних видов спорта. Помимо практической части, для ветеранов предусмотрен курс восстановительной реабилитации и теоретические занятия.
Стоит отметить, что Иван Новосёлов имеет статус профессионального военного и государственные награды. В прошлом году он продемонстрировал высокие результаты на всероссийском уровне, заняв первое место в слаломе на «Кубке Защитников Отечества». Участие в текущих сборах является частью системной работы по вовлечению ветеранов с боевыми травмами в адаптивный спорт и физическую культуру.
