На Дону объявлен жёлтый уровень опасности по БПЛА

Об этом сообщают мониторинговые каналы 28 марта.

28 марта в Ростовской области объявлен жёлтый уровень опасности по беспилотным летательным аппаратам. Согласно данным мониторинговых каналов, соответствующее уведомление поступило около 11:30 — спустя четыре часа после отмены режима угрозы атаки беспилотников.

Напомним, минувшей ночью в двух районах донского региона силами ПВО были сбиты ракета и БПЛА.

Жёлтый уровень опасности сигнализирует о фиксации беспилотников вблизи территории региона. На текущий момент непосредственной угрозы для жителей не зафиксировано.

