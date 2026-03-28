В Пермском крае продолжается подготовка к прохождению весеннего половодья

В зону возможного затопления попадают 11 округов.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье продолжается подготовка к весеннему половодью, сообщили в региональном Минтербезе и опубликовали памятку для жителей, находящихся в зоне возможного паводка.

Министерство территориальной безопасности региона предупредило, что весной 2026 года под угрозой подтопления находятся 11 муниципалитетов: Кудымкарский, Карагайский, Кунгурский, Краснокамский, Нытвенский, Чусовской, Пермский, Александровский, Гайнский, Чердынский, Губахинский округа.

Жителям территорий, которые попадают в зону прохождения половодья, рекомендуется заблаговременно подготовиться к «большой воде». Следует подготовить приусадебные участки к возможному подтоплению, собрать личные вещи и документы в одном месте, а также следить за сообщениями официальных источников.

Подробные рекомендации представлены в памятке Минтербеза. Для вызова экстренных служб воспользуйтесь единым номером — 112.