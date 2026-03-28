В девяти населенных пунктах НАО запустили малые базовые станции связи

Жители отдаленных поселений получили доступ к цифровым услугам, телемедицине и онлайн-общению с близкими.

Тестовую эксплуатацию малых базовых станций запустили в девяти населенных пунктах Ненецкого автономного округа по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.

Станции заработали в деревнях Куя, Пылемец, Тошвиска, Щелино, Чижа, Снопа, Волоковая, Верхняя Пеша и поселке Выучейском. Региональный оператор связи не только предоставил интернет для тестирования оборудования и высотную инфраструктуру, но и выполнил своими силами все монтажные работы. Особые сложности при установке базовых станций были связаны с тяжелыми зимними условиями и труднодоступностью населенных пунктов.

«Стабильная сотовая связь для северян — это возможность оперативно вызвать помощь, получить доступ к онлайн-образованию и телемедицине, поддерживать общение с близкими. В 2026 году будем расширять зону покрытия и улучшать качество связи для наших жителей», — подчеркнула глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.