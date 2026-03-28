Заглянем в закулисье чувств хабаровского театра: фоторепортаж со спектакля-исповеди о женщинах Есенина

В Хабаровске прошла «Ночь театрального искусства». В драмтеатре показали камерный документальный спектакль «Женщины Сергея Есенина, или любовь хулигана» — постановку, где зритель оказывается на сцене, а актеры играют в паре сантиметров от него. Режиссер Валентина Любичева соединила письма поэта, воспоминания современниц и личную историю, чтобы рассказать о любви, страсти и правде без прикрас.
На этих кадрах: та самая атмосфера, которую невозможно передать словами: актеры смотрят в глаза зрителям, кубы вместо декораций, а драки на сцене — настоящие. Самый смелый формат, где нет ничего, кроме голой профессии. «Это некий манифест, чтобы женщины, которые живут в подобных отношениях, поняли: не надо это терпеть», — говорит режиссер. И эти эмоции вы увидите в нашем фоторепортаже.