Заглянем в закулисье чувств хабаровского театра: фоторепортаж со спектакля-исповеди о женщинах Есенина

Смотрите, как рождается живой Есенин, как героини перевоплощаются в его возлюбленных, а зал становится то судом, то подружками, сплетничающими о личном.

16

В Хабаровске прошла «Ночь театрального искусства». В драмтеатре показали камерный документальный спектакль «Женщины Сергея Есенина, или любовь хулигана» — постановку, где зритель оказывается на сцене, а актеры играют в паре сантиметров от него. Режиссер Валентина Любичева соединила письма поэта, воспоминания современниц и личную историю, чтобы рассказать о любви, страсти и правде без прикрас.

На этих кадрах: та самая атмосфера, которую невозможно передать словами: актеры смотрят в глаза зрителям, кубы вместо декораций, а драки на сцене — настоящие. Самый смелый формат, где нет ничего, кроме голой профессии. «Это некий манифест, чтобы женщины, которые живут в подобных отношениях, поняли: не надо это терпеть», — говорит режиссер. И эти эмоции вы увидите в нашем фоторепортаже.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше