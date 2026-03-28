В Татарстане 81,7% жителей для оплаты ЖКУ используют интернет

Просроченная задолженность населения за газ в Татарстане на 1 марта составила 244 миллиона рублей (снижение на 6 миллионов), за электроэнергию — 28 миллионов (снижение на 1,5 миллиона рублей). Однако задолженность управляющих компаний перед «Татэнерго» за тепло выросла на 61,3 миллиона рублей, достигнув 282,7 миллиона. При всем этом Шайдуллин обратил внимание на традиционную тенденцию: низкая собираемость в начале года с последующим ростом во втором полугодии.