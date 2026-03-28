В Татарстане 81,7% жителей для оплаты ЖКУ используют интернет

В Татарстане уровень собираемости платежей за ЖКУ от населения в феврале 2026 года снизился до 95,1%, что на 0,9% меньше, чем годом ранее. Такие данные на республиканском совещании первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Дамир Шайдуллин.
За первые два месяца 2026 года средний уровень собираемости составил 95%, что на 0,8% ниже прошлогоднего показателя. При этом среднегодовой уровень остается высоким — 99,1%, а доля электронных платежей достигла 81,7%.
Просроченная задолженность населения за газ в Татарстане на 1 марта составила 244 миллиона рублей (снижение на 6 миллионов), за электроэнергию — 28 миллионов (снижение на 1,5 миллиона рублей). Однако задолженность управляющих компаний перед «Татэнерго» за тепло выросла на 61,3 миллиона рублей, достигнув 282,7 миллиона. При всем этом Шайдуллин обратил внимание на традиционную тенденцию: низкая собираемость в начале года с последующим ростом во втором полугодии.