Британская классика и азиатский колорит: 5 свежих кинодетективов для тех, кто знает толк в хороших загадках

Эксцентричный детектив Бенуа Бланк (Дэниэл Крэйг) оказывается в небольшой американской церкви, где недавно при загадочных обстоятельствах погиб приор. Среди прихожан — врачи, адвокаты и писатели, и у каждого есть свои секреты. Вместе с молодым священником Джадом (Джош О’Коннор) детективу предстоит понять, кто убийца — и почему его жертва не пожелала спокойно лежать в могиле.