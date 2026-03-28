Лжесотрудники администрации Норильска сообщают о вручении медалей участникам СВО

Источник: Наш Красноярский край

Сейчас распространяются мошеннические схемы, связанные со специальной военной операцией. Некоторые собирают средства якобы для нужд наших бойцов, но в итоге присваивают деньги себе. А вот в администрации Норильска сообщили, что в городе злоумышленники звонят и сообщают якобы о вручении посмертно медалей участникам специальной военной операции. Представляются они при этом сотрудниками администрации. Но никаких подобных мероприятий, связанных с уведомлением о награждениях по телефону, администрация не проводит. Информацию можно уточнить, связавшись с военным комиссариатом Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края по номеру +7 (3919) 22−95−13.