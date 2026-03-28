«Энергостандарт» через суд требует от КБХА вернуть 22,4 миллиона рублей и 2 миллиона процентов

Компания «Энергостандарт» через суд требует от Воронежского конструкторское бюро химавтоматики вернуть обеспечительный платеж, сообщает интернет-газета «Новости Воронежа». Это средства, переданные в качестве гарантии исполнения договора.
20 марта Арбитражный суд Воронежской области рассмотрел иск «Энергостандарта». В марте прошлого года стороны заключили договор, который предусматривал внесение обеспечительного платежа в размере 22,4 миллиона рублей.
31 июля договор был расторгнут и «Энергостандарт» ожидал возврата средств, однако деньги в установленный срок не поступили. Тогда компания обратилась в суд. В своем иске «Энергостандарт» потребовал 22,4 миллиона рублей обеспечительного платежа и 1 909 623 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами.
КБХА полностью признало требования — как по основной сумме, так и по процентам. Суд взыскал с предприятия сумму долга, начисленные проценты, а также 140 562 рубля расходов по оплате государственной пошлины. Дополнительно истцу вернули из федерального бюджета 314 885 рублей, что составляет 70% ранее уплаченной государственной пошлины.