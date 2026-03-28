Трагедия семьи Усольцевых подогрела интерес туристов к Кутурчину

Исчезновение семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года не отпугнуло путешественников от этих мест. Об этом krsk.aif.ru рассказал Станислав, владелец одной из местных турбаз.
При этом сами отдыхающие ведут себя спокойно и почти не обсуждают детали громкого дела.
«Нет, какой смысл об этом разговаривать? Я не слышал, чтобы гости обсуждали. В начале, по осени 2025-го, было что-то, а так — нет», — пояснил Станислав.
Местные старожилы также не склонны к праздному любопытству и не поддерживают попытки некоторых туристов устроить «детективное расследование» на месте пропажи людей. По мнению владельца базы, атмосфера в тайге располагает к созерцанию природы, а не к поискам следов трагедии.
«Устраивают ли гулянки? Естественно, нет. Если только в помещениях, в рамках разумного, как в домашних условиях», — отмечает Станислав, добавляя, что большинство отдыхающих приезжают парами или небольшими группами ради тишины.
Кроме того, владелец турбазы рассказал, как живут в Кутурчине сегодня и к чему нужно быть готовым во время путешествия по этим местам.