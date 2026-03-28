В Калининградской области определились с датами последних звонков и выпускных вечеров. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём телеграм-канале.
«Приближается волнительное для школьников и их родителей время — последние звонки и выпускные. Утвердил даты. Линейки для калининградских учеников пройдут 26 мая. Вручение аттестатов — 27 июня. Школа — классный период жизни, всегда с теплотой вспоминаю одноклассников и своих учителей», — рассказал глава региона.
В этом году в Калининградской области выпускаются почти пять тысяч одиннадцатиклассников и 12,5 тысячи девятиклассников.