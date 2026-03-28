В Краснодаре доступен бесплатный анализ на гепатит С. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Скрининг могут сделать жители краевого центра старше 25 лет.
Ранее анализ проводили по показаниям или платно. Исследование позволяет обнаружить опасное заболевание на ранней стадии.
«Врачи смогут выявить опасное заболевание на бессимптомной стадии и вылечить быстрее, не допустив цирроза печени», — сказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан мэрии Краснодара Светлана Харламова.
Жители региона в возрасте от 18 до 49 лет также могут пройти репродуктивное комплексное исследование «Чек-Ап» для оценки готовности к родительству.