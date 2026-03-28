ДТП с машиной скорой помощи попало на видео в городе Волжском

Авария с участием машины скорой помощи случилась в городе Волжском. ДТП произошло на пересечении улиц Свердлова и Пушкина.
На видео попало, как около 22:00 26 марта бригада медиков направлялась по вызову. Машина двигалась по правой полосе, когда по левой ее догнал легковой автомобиль, насколько можно понять по кадрам, такси.
Когда машина скорой начала поворот на кольце СЭС, вторая машина влетела ей в бок. Судя по тому, что в сводку ГИБДД авария не попала, в столкновении никто из людей не пострадал.
Видео поделились в соцсети Powernet.
