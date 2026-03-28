На космодроме Восточный появится стартовый стол для легких ракет

На сегодняшний день космодром имеет два стартовых комплекса. Первый, для ракет «Союз-2», был построен на начальном этапе и включает мобильную башню обслуживания высотой около 50 м, защищающую ракету от ветра и морозов. Второй, для тяжелых ракет семейства «Ангара», был введен в эксплуатацию в декабре 2025 года и считается одной из самых современных и автоматизированных стартовых площадок в мире, сообщал «Роскосмос».