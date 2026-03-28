На космодроме Восточный появится стартовый стол для легких ракет

На космодроме Восточный появится стартовый стол для ракет легкого класса, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в эфире «Первого канала».

Источник: РБК

«Космодром развивается. Глобально на ближайший год три стартовых стола. Это “Ангары-А5” тяжелая, “Союз-2” и легкого класса ракета», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Космодром Восточный — первый российский гражданский космодром, расположенный в Амурской области вблизи города Циолковского (до 2015 года — Углегорск), в 45 км севернее города Свободного. Общая территория космодрома составляет около 700 кв. км.

Решение о его создании было принято 6 ноября 2007 года указом президента Владимира Путина для обеспечения независимого доступа России в космическое пространство после распада СССР, когда основные гражданские запуски стали осуществляться с арендуемого Байконура в Казахстане. Строительство началось в 2012 году, а первый успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» состоялся 28 апреля 2016 года в присутствии главы государства.

На сегодняшний день космодром имеет два стартовых комплекса. Первый, для ракет «Союз-2», был построен на начальном этапе и включает мобильную башню обслуживания высотой около 50 м, защищающую ракету от ветра и морозов. Второй, для тяжелых ракет семейства «Ангара», был введен в эксплуатацию в декабре 2025 года и считается одной из самых современных и автоматизированных стартовых площадок в мире, сообщал «Роскосмос».

