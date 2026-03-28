В Кировской области в 2026 году появятся почти 40 тыс. гектаров нового леса

Еще почти 40 тыс. га нового леса высадят в Кировской области в этом году, что более чем на 3 тыс. га больше, чем было посажено в 2025-м, сообщил министр лесного хозяйства региона Андрей Тетерин. Сохранение зеленых насаждений входит в число задач нацпроекта «Экологическое благополучие».
«Посадка деревьев проходит там, где лес самостоятельно восстановиться не может. В 2025 году таким способом мы высадили сеянцы на площади 3,6 тыс. га. При этом основной процесс возобновления лесов естественный, природный. Для этого специалисты сохраняют подрост, ухаживают за ним, создают условия для прорастания семян с соседних деревьев, убирают то, что мешает молодой поросли. В 2025 году таким способом было восстановлено 32,5 тыс. га», — сказал министр.
В регионе лесовосстановлением занимаются специалисты областной «Лесоохраны» и более 600 арендаторов лесных участков. За состоянием лесов следят не только с земли, но и с неба — для этого работают 37 дронов. Помогают контролировать рубки леса и наблюдать за восстановлением спутники «Роскосмоса».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.