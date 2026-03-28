Терапевтический корпус в Верхней Пышме введут в эксплуатацию в 2027 году

Строительная готовность терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной городской клинической больницы в Свердловской области составляет 74%. Объект, который возводится в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», планируют открыть в 2027 году, сообщил глава региона Денис Паслер.
«До конца этого года строительные работы должны быть завершены, ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Это один из самых крупных строящихся объектов здравоохранения нынешнего года. Общая площадь здания — более 17 тыс. кв. м. Сейчас строители занимаются отделкой помещений и монтажом внутренних инженерных сетей. Для удобства медиков и пациентов новое здание будет соединено переходом с соседним хирургическим корпусом больницы», — написал Денис Паслер в нацмессенджере МАХ.
К середине марта уже были полностью готовы каркас здания, кровля, наружные и внутренние стены, перегородки, газификационная станция и ряд других систем жизнеобеспечения. Выполнено подключение к наружным сетям теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Завершается работа над окнами и витражами. Монтаж внутренних инженерных сетей также близок к финалу: водоснабжение и канализация готовы на 78%, отопление и вентиляция — на 86%.
Глава региона отметил, что открытие нового здания позволит увеличить число госпитализаций пациентов с сердечно-сосудистыми, неврологическими и другими заболеваниями на 1,5−2 тыс. в год. В учреждении также установят второй для больницы ангиограф. В целом после открытия корпуса квалифицированная медпомощь станет доступнее для 267 тыс. жителей Верхней Пышмы и соседних городов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.