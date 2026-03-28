Более 200 ребят из ЦФО примут участие в форуме «Студенческий спецназ»

Форум молодежи «Студенческий спецназ» пройдет в Рязанской области с 3 по 7 июня, сообщил губернатор региона Павел Малков во вторник в своем канале в национальном мессенджере МАХ. Мероприятие проводится по нацпроекту «Молодёжь и дети».
«Рязанская область станет точкой притяжения [для активистов] военно-патриотического воспитания. Более 200 ребят из Центрального федерального округа погрузятся в армейскую атмосферу: разберут основы огневой и тактической подготовки, попробуют себя в управлении БПЛА, отработают приемы [оказания] первой помощи и навыки выживания. Отдельное направление — патриотическая журналистика», — написал глава региона.
По его словам, финалом форума станет 24-часовая военно-тактическая игра. Подать заявку на участие в событии можно на платформе «Молодёжь России» до 4 апреля.
