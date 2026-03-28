Белорусы могут получить штрафы до 13 500 рублей из-за песка. Подробности приводит Минский областной комитет природных ресурсов и охраны и охраны окружающей среды.
В ведомстве напомнили, что недра в Беларуси являются исключительной собственностью государства. В связи с этим добыча любых ископаемых (в том числе песка, гравия и так далее) без соответствующего разрешения государственных органов — строгое нарушение законодательства.
В комитете напомнили, что за самовольную добычу предусматривается административная ответственность по статье 16.36 Кодекса об административных правонарушениях. Для физлиц штраф может составить до 30 базовых величин, или до 1350 рублей (в марте 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей).
Индивидуальным предпринимателем предусмотрен штраф до 100 базовых величин, или до 4500 рублей, а юрлицам — до 300 базовых величин, или до 13 500 рублей.
Кроме того, если нарушение крупное, связано с коррупцией или же нанесло серьезный ущерб, то может быть предусмотрена и уголовная ответственность.
В ведомстве привели пример. В Молодечненском районе ИП и должностные лица предприятия почти два месяца незаконно добыли 216 кубических метров песчано-гравийной смеси и 84 кубических метров песка. Добыча велась без договоров, учета и документального оформления. Действия белорусов были квалифицированы по статьям Уголовного кодекса за получение взятки, превышение власти и служебных полномочий, кражу, совершенную группой лиц. Также нарушитель должен возместить вред окружающей среде.
«Для наглядности: вред от незаконной добычи песка объемом всего один самосвал (грузоподъемностью 20 тонн) составит около 1300 рублей», — заявили в ведомстве.