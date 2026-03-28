Нижегородцев предупредили о магнитной буре 3 апреля

Магнитная буря накроет Землю 3 апреля. Об этом говорят данные прогноза на сайте my-calend.ru.
3 апреля ожидается магнитная буря. Геомагнитная активность в течение всего дня будет держаться на отметке в 5 баллов. Это умеренная геомагнитная буря — метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение своего самочувствия. Отмечается, что некоторые люди начинают плохо себя чувствовать за несколько дней до бури, некоторые — во время бури, а кто-то и вовсе после прохождения пика геомагнитной активности.
Метеочувствительным людям рекомендуют в этот период ограничить нагрузку на организм, больше отдыхать и следить за распорядком дня.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, как метеозависимым пережить магнитные бури.