Капремонт стадиона «Филимоновский» в Подмосковье завершат в IV квартале

Работы по капитальному ремонту стадиона «Филимоновский» на улице 1 Мая в городе Павловский Посад Московской области выполнены на четверть, сообщил глава городского округа Денис Семенов. Работы проводятся в том числе при поддержке нацпроекта «Семья».
«Под крытое футбольное поле залит ленточный фундамент и установлен периметр несущей конструкции. На следующей неделе приедут специалисты по дальнейшему монтажу поля. Провели демонтажные работы под тир. Там залиты полы, и рабочие приступают к ремонту несущих конструкций. Текущая готовность объекта — 25%», — рассказал Денис Семенов.
Работы на объекте должны завершить в четвертом квартале этого года. В рамках капремонта на стадионе планируют оборудовать крытое футбольное поле, поливной натуральный газон, помещение тира и модульные раздевалки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.