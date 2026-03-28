Нижегородский офицер получил «Золотое перо» за репортажи из зоны СВО

Капитан Юрий Головин, офицер пресс-службы Приволжского округа Росгвардии, стал лауреатом престижной профессиональной премии «Золотое перо России». Он был отмечен в номинации «За храбрость при исполнении служебного долга», сообщили в Приволжском округе войск национальной гвардии РФ. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве, в Центральном Доме Российской Армии. Премия, учреждённая Союзом журналистов России, вручалась уже в 30-й раз и собрала лучших представителей профессии в семи номинациях. Награду капитану Головину вручил Герой России Евгений Поддубный. Как отмечают организаторы, Юрий Головин подготовил более сотни материалов о специальной военной операции. Его репортажи создавались в условиях реальной угрозы жизни и легли в основу сюжетов ведущих федеральных и региональных телеканалов. Кроме того, работы офицера вошли в несколько литературных сборников, а в апреле ожидается выход его авторской книги «Сталкеры военной операции».Жюри отдельно подчеркнуло исключительный профессионализм лауреата: офицер провёл в зоне боевых действий более года при минимально установленном сроке в один месяц. Также была отмечена его многолетняя работа и значительный вклад в развитие отечественной журналистики.