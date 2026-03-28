Роспотребнадзор раскрыл, приживутся ли «клещи-мутанты» в средней полосе

Клещи рода Hyalomma, называемые «клещами-мутантами» за свои размеры, не приживутся в средней полосе России. Об этом репортеру Александру Юнашеву заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, ничего необычного не произошло.
«Устойчивая температура поставит все на свое место», — отметила Попова и добавила, что никаких дополнительных прививок в средней полосе делать не нужно, существующих мер профилактики достаточно для защиты населения.
Глава Роспотребнадзора напомнила, что из-за ранней и теплой весны при выходе на природу следует соблюдать общие правила защиты: носить одежду с длинными рукавами, максимально закрывающую кожные покровы, беречь детей и животных, а после возвращения домой осматривать себя и своих питомцев.
Попова также подчеркнула, что в регионах существуют природные очаги распространения клещей, где действует региональный календарь прививок по эпидемиологическим показаниям. От вакцинации в этих зонах отказываться не следует.
Ранее подобное мнение высказал и ведущий научный сотрудник отдела дезинсекции (с лабораторией энтомологии) Института дезинфектологии ФНЦГ им. Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора Михаил Алексеев. По его словам, клещи такого рода не смогут обитать в Московской области из-за слишком влажного и некомфортного климата.
