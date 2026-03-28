Красноармейская больница на Кубани приобрела машину скорой помощи

Центральная больница Красноармейского района в Краснодарском крае получила новый автомобиль скорой помощи. Машина поступила в медучреждение по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.
Для Красноармейской больницы это первый в этом году автомобиль, полученный благодаря поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Машина позволит медикам оказывать помощь сразу на месте или по пути в больницу.
«Новая “Газель” для нас — не просто пополнение автопарка, а реальная помощь в ежедневной работе. Современное оснащение позволяет бригадам быстрее реагировать и оказывать квалифицированную помощь еще до того, как пациент доставлен в стационар. Это серьезный шаг вперед, и мы благодарны за поддержку в рамках нацпроекта», — сказал главный врач Красноармейской ЦРБ Андрей Бобров.
Отметим, что в прошлом году автопарк медучреждения пополнился еще пятью машинами за счет краевого бюджета: тремя легковыми и двумя скорыми.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.