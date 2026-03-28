Порядок оказания медпомощи детям обновили в Нижегородской области

Новый порядок оказания медицинской помощи детям вступил в силу в Нижегородской области. Документ впервые обновили с 2012 года, закрепив обязательность стандартов лечения и клинических рекомендаций, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
Одним из самых заметных нововведений стало сокращение штата в детских поликлиниках: из него исключили ряд «узких» специалистов — нефрологов, эндокринологов, аллергологов-иммунологов, ревматологов, а также рентгенологов и врачей УЗИ. Теперь их предполагается сосредоточить в крупных консультативно-диагностических центрах и детских больницах. При необходимости поликлиники смогут привлекать таких врачей по договорам с другими учреждениями.
При этом в штате появились новые позиции — операторы контакт-центров, регистраторы и администраторы, что должно упростить запись и маршрутизацию пациентов.
Обновились и требования к оснащению: в поликлиниках обязательно должны быть наборы для реанимации и глюкометры, а кабинеты лечебной физкультуры дополнительно оборудуют тренажерами и механотерапией.