В городе Сосновый Бор в Ленобласти откроется еще одна модельная библиотека

Центральная детская библиотека города Сосновый Бор в Ленобласти прошла конкурсный отбор на создание модельных муниципальных библиотек по нацпроекту «Семья». Обновить учреждение планируют в 2026 году, сообщили в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке.
«Теперь Центральная детская библиотека называется “Лоцман”, ведь в Сосновом Бору все живет и дышит морем. Образ морехода стал источником вдохновения и отправной точкой при создании дизайн-концепции детской библиотеки», — поделилась директор Сосновоборской централизованной библиотечной системы Елизавета Сохина.
Модельная библиотека станет компонентом уникального города-парка, органично вписанного в природный пейзаж, а также поможет сохранить и развивать культурное наследие Соснового Бора. В результате зонирования и модернизации в учреждении увеличится количество посадочных мест, пространства станут трансформируемыми, что позволит проводить там различные мероприятия.
В зале младшего абонемента появятся стеллажи со встроенными мягкими посадочными местами в виде домиков. Для уединенного чтения предусмотрены так называемые капсулы с сидениями внутри. Полукруглые мобильные стеллажи будут удобны для мам с детьми. В зале подросткового и юношеского чтения также обустроят посадочные места и другие зоны. Книжные стеллажи в виде лодок разместят вдоль стен в обоих пространствах. Они будут вместительными и предполагают оформление выставок.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.