Солистка Театра оперы и балета Валерия Горбунова получила премию «Нижегородская жемчужина»

Солистка оперной труппы Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Валерия Горбунова стала обладательницей ежегодной премии «Нижегородская жемчужина» (12+), об этом сообщается в telegram-канале «Опера НН».
«Валерия — настоящая жемчужина нашей оперной труппы. Ее великолепное меццо-сопрано завораживает. Это большой, полетный и запоминающийся голос. Ее талант ярко проявляется в ролях: Золушка (“Золушка” (6+) Дж. Россини), Кармен (“Кармен” (12+) Ж. Бизе), Ольга (“Онегин” (12+) П. И. Чайковского), Никлаус, Муза поэзии, голос матери Антонии (светлый хранитель) (“Сказки Гофмана” (6+) Ж. Оффенбаха) и в других», — подчеркнули в театре.
Престижная премия учреждена администрацией Нижнего Новгорода за творческие достижения в области театрального искусства для молодых актеров, режиссеров, художников, композиторов, дирижеров, музыкантов и драматургов, работающих в театрах.
Ранее Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина совместно с Нижегородским русским народным оркестром им. В. А. Кузнецова представил премьеру театрализованного концерта «Летучий корабль» (6+).