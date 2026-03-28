Путин передал акции издательства «Музыка» фонду «Талант и успех»

Президент Владимир Путин передал 10,8 тыс. обыкновенных акций издательства «Музыка» фонду «Талант и успех» в качестве имущественного взноса. Указ опубликован на портале правовой информации.
Процесс передачи акций пройдет в течение полугода «в случае сохранения в силе судебных актов, на основании которых эти акции переданы в собственность Российской Федерации и отсутствии обстоятельств, препятствующих их передаче Образовательному фонду “Талант и успех”.
Акции были переданы государству решением Перовского суда Москвы в сентябре по требованию Генпрокуратуры. Как рассказывали источники РБК, Генпрокуратура выявила коррупционные нарушения в действиях руководителей одного из старейших издательств. Ответчиками по иску значились его директор Марк Зильберквит (гражданин США), его жена Елена, принадлежащее им ООО «Издательство Гамма-Пресс», дочь делового партнера Зильберквита, Бориса Юргенсона, Анастасия и АО «ВТБ Регистратор».
Генпрокуратура подчеркивала, что Зильберквит не имел права передавать нотную библиотеку «Музыки» в частную собственность, но злоупотребил своим положением, «определил балансовую стоимость уникального фонда равной нулю и присвоил его».
До подачи иска «Музыкой» владело «Гамма-Пресс». Фонд «Талант и успех» создан в рамках сочинского образовательного центра для одаренных детей «Сириус».
Издательство «Музыка» возникло на основе национализированной в 1918 году нотоиздательской фирмы Петра Юргенсона, бренд которой был возрожден в 2004 году. Общая история этих музыкальных издательств — более 150 лет. «Гамма-Пресс» сосредоточено на выпуске книг общегуманитарной направленности.
