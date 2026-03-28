Путин передал акции издательства «Музыка» фонду «Талант и успех»

Акции были переданы государству решением Перовского суда Москвы в сентябре по требованию Генпрокуратуры. Как рассказывали источники РБК, Генпрокуратура выявила коррупционные нарушения в действиях руководителей одного из старейших издательств. Ответчиками по иску значились его директор Марк Зильберквит (гражданин США), его жена Елена, принадлежащее им ООО «Издательство Гамма-Пресс», дочь делового партнера Зильберквита, Бориса Юргенсона, Анастасия и АО «ВТБ Регистратор».