В Пензе разработали программу для предсказания лесных пожаров

По словам научного руководителя проекта, доктора технических наук, профессора ПГУ Николая Юркова, искусственный интеллект прогоняет поступающие снимки по разработанной модели, строит внутренние матрицы и обнаруживает потенциально опасные места. Затем в эти места может быть направлена бригада для ликвидации угрозы. Проверка предложения на тестовых данных показала, что точность прогноза приближается к 90%, а результат выдается в течение нескольких секунд. В планах — запустить пилотный проект на территории Пензенской области в пожароопасный сезон.