В Пензе разработали программу для предсказания лесных пожаров

Специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) в целях реализации нацпроекта «Экологическое благополучие» создали программу со встроенным искусственным интеллектом, способную предсказать возникновение пожара в лесных массивах. Разработка может быть использована сотрудниками МЧС, лесниками и егерями для предотвращения возгораний, сообщили в университете.
Программа обучена на нескольких тысячах фотографий, полученных со спутников, квадрокоптеров и вертолетов, и способна обнаруживать признаки пожароопасных ситуаций — например, бурелом. Использование доработанной нейросети сможет быстро распознавать проблемные зоны на снимках и самообучаться в процессе эксплуатации. Методика способна одновременно анализировать метеорологические, геопространственные и экспертные оценки, поступающие в различной форме — числовой, категориальной и лингвистической.
По словам научного руководителя проекта, доктора технических наук, профессора ПГУ Николая Юркова, искусственный интеллект прогоняет поступающие снимки по разработанной модели, строит внутренние матрицы и обнаруживает потенциально опасные места. Затем в эти места может быть направлена бригада для ликвидации угрозы. Проверка предложения на тестовых данных показала, что точность прогноза приближается к 90%, а результат выдается в течение нескольких секунд. В планах — запустить пилотный проект на территории Пензенской области в пожароопасный сезон.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.