Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с участниками федеральной программы «Время героев». Во время обучения участники и ветераны СВО посетили Арзамас и Дивеево. Об этом рассказал Глеб Никитин в своих соцсетях.
Участники второго потока федеральной программы «Время героев» посетили Арзамас и Дивеево в рамках выездного модуля обучения. Глеб Никитин лично встретился с ветеранами и участниками СВО. Вместе они возложили цветы к Вечному огню и мемориалу героям-участникам локальных конфликтов.
Гостей познакомили с богатым наследием Арзамаса во время экскурсии. Глеб Никитин рассказал участникам, как в регионе преображаются территории.
«Мы провели 176 мероприятий по благоустройству, которые охватили многие отрасли: дорожное хозяйство, строительство, коммунальную инфраструктуру, транспорт и многое другое. Реконструируются объекты культурного наследия, открыты культурно-просветительские центры в Арзамасе, Дивееве и Сарове. Отремонтированы фасады 290 зданий. Это успешный пример, когда повышение туристической привлекательности напрямую связано с созданием комфортной среды для самих жителей», — считает Глеб Никитин.
Участники программы также побывали на промышленных предприятиях и в школах, где смогли познакомиться с лучшими практиками бережливого производства в экономике и социальной сфере. Глеб Никитин отметил, что полученные знания будут полезны будущим руководителям в государственной и муниципальной службе.
