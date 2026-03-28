С 1 апреля некоторым жителям Красноярского края повысят пенсии

Со следующего месяца Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю повысит пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, на 6,8%. Сделано это будет в проактивном формате. Никуда обращаться не нужно. Выплаты в повышенном размере получат более 86 тысяч жителей региона. Большинству пенсионеров, для которых в апреле пройдет индексация, пособия назначены в связи с инвалидностью и потерей кормильца. Помимо этого, с 1 апреля будут проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны и награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» и знаком «Житель осажденного Сталинграда». Жители Красноярского края, не имеющие трудового стажа или необходимого количества ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент), могут претендовать на получение социальной пенсии. Такая пенсия назначается и людям с инвалидностью I, II или III групп и коренным малочисленным народам Севера. Уточнить информацию можно по номеру телефона контакт-центр Отделения Социального фонда России по Красноярскому краю: 8 (800) 100−00−01.