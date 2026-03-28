Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция предупредила белорусов об опасной версии Telegram, работающей без интернета

Источник: Комсомольская правда

Милиция предупредила белорусов о новой опасной версии Telegram, работающей без интернета. Подробности рассказали в телеграм-канале управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома.

В ведомстве обратили внимание, что мошенники начали предлагать белорусам версию новую Telegram, якобы работающую без интернета, а через радиочастоты. Однако это обман.

Аферисты присылают ссылку на «приложение». После того, как белорусы его устанавливают, мошенники получают доступ к данным. После чего у них появляется возможность взламывать аккаунты, а также перехватывать коды.

В милиции напомнили белорусам, что указанный мессенджер не работает без интернета.