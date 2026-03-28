Милиция предупредила белорусов об опасной версии Telegram, работающей без интернета

Милиция предупредила белорусов о новой опасной версии Telegram, работающей без интернета. Подробности рассказали в телеграм-канале управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома.
В ведомстве обратили внимание, что мошенники начали предлагать белорусам версию новую Telegram, якобы работающую без интернета, а через радиочастоты. Однако это обман.
Аферисты присылают ссылку на «приложение». После того, как белорусы его устанавливают, мошенники получают доступ к данным. После чего у них появляется возможность взламывать аккаунты, а также перехватывать коды.
В милиции напомнили белорусам, что указанный мессенджер не работает без интернета.